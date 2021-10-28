Минск, 28 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о «геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественной войны, которую Александр Лукашенко назвал «не нашей», продолжается. Генпрокуратура Белоруссии надеется на содействие следственным действиям России и других государств.

Украинские эсэсовцы отправляются на обучение в Германию. Львов. 1944

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед выступил 28 октября перед прессой с заявлением о ходе расследования. Он сообщил об обсуждении темы во время переговоров Александра Лукашенко с генпрокурором России Игорем Красновым.

По словам Шведа, сейчас «речь идёт о более чем 400 живых эсэсовцах, тех подразделений, которые непосредственно на территории Белоруссии убивали людей в период Великой Отечественной войны». Он сообщил о помощи российских коллег в расследовании, отметив, что «благодаря им мы эту информацию получили, проверили и удостоверились, что эти злодеи проживают, и мы ставим вопрос перед правоохранительными органами минимум 17 государств, чтобы эти люди понесли наказание за совершенные преступления».

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