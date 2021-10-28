Москва, 28 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Рост экономики России пока носит не очень устойчивый характер, и нельзя говорить о том, что в дальнейшем можно будет увидеть развитие этой тенденции, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России

«В рамках борьбы с инфляцией Банк России вынужден был поднять ставку до 7,5%, и до конца года она, вероятно, будет повышена ещё, возможно, на 1 процентный пункт.

Это удорожает кредиты для бизнеса и потребителей, что, соответственно, может привести к снижению спроса. Негативно на производстве в стране может сказаться также рост внутренних цен, в том числе на бензин.

Также негативный эффект на рост промпроизводтсва может оказать дальнейшее разрастание пандемии коронавируса и связанные с этим ограничения.

В то же время планируемые ФРС США и Европейским центробанком сокращения денежного стимулирования экономик вполне способны также снизить спрос в мире.

В этой ситуации только целенаправленные действия российских властей по поддержке спроса в экономике и запуск крупных инфраструктурных проектов могут обеспечить устойчивый промышленный рост», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3,5%. Вырос объём промышленного производства в России в сентябре 2021 года. Таковы данные Росстата.

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