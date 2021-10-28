Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM В Петербурге будут судить водителя иномарки, который стрелял в пешехода из-за того, что тот сделал ему замечание. Гособвинение передало дело с обвинительным заключением в суд. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

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По версии следствия, в январе 2021 года 38-летний обвиняемый во дворе дома 22 на проспекте Культуры вступил в конфликт с потерпевшим, оказавшимся на пути его дорогостоящей машины. Местный житель сделал водителю замечание о превышении допустимой скорости движения по двору и отказался уступать дорогу. Во время конфликта завязалась драка. После чего водитель достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего. Пешеход получил ранения шеи, живота и правой руки.

На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленника. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия»).

«Смерть потерпевшего не наступила, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь, — уточнили в прокуратуре. — Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу».