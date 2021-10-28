Москва, , 16:33 — REGNUM Руководство Германии и ЕС в целом опасались, что в 2008 году президент Белоруссии Александр Лукашенко признает государственность Абхазии и Южной Осетии. Об этом 28 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«К единственному светлому пятну в отношениях между Меркель и Лукашенко можно отнести профессиональную вежливость, когда Лукашенко предоставил в 2014-м площадку для ведения Минских переговоров. Но не более того», — заявил эксперт.

«В целом для Меркель как для политика было важно, чтобы Лукашенко дистанцировался от Москвы, чтобы он не признавал Абхазию и Южную Осетию», — отметил Борисов.

«Этого в Берлине боялись, после событий 2008 года. Тогда Германия и ЕС временно сделали вид, что улучшают отношения с Лукашенко. Но как только в Европе поняли, что Лукашенко и не собирался признавать ни Крым, ни Абхазию с Южной Осетией, сразу успокоились», — подытожил эксперт.

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