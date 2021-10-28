Донецк, , 15:26 — REGNUM Власти Украины, обостряя ситуацию в Донбассе, пытаются вызвать полномасштабные военные действия. Об этом 28 октября заявила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, украинская сторона сейчас всеми силами пытается спровоцировать ДНР на ответные действия. Об этом говорят ситуация с захватом наблюдателя ЛНР, ситуация с беспилотниками, которые якобы то есть, то нет, то подтверждают, то не подтверждают, добавила она.

«Ситуация с обстрелами населенных пунктов на линии соприкосновения, то есть украинские войска сегодня прикладывают все способы для того, чтобы вызвать полномасштабные боевые действия», — сказала Никонорова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики захватили контроль над селом Старомарьевка в ДНР. Глава республики Денис Пушилин заявил, что освободить его мирным способом крайне проблематично.

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