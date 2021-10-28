Донецк, 28 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Власти Украины, обостряя ситуацию в Донбассе, пытаются вызвать полномасштабные военные действия. Об этом 28 октября заявила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

По её словам, украинская сторона сейчас всеми силами пытается спровоцировать ДНР на ответные действия. Об этом говорят ситуация с захватом наблюдателя ЛНР, ситуация с беспилотниками, которые якобы то есть, то нет, то подтверждают, то не подтверждают, добавила она.

«Ситуация с обстрелами населенных пунктов на линии соприкосновения, то есть украинские войска сегодня прикладывают все способы для того, чтобы вызвать полномасштабные боевые действия», — сказала Никонорова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики захватили контроль над селом Старомарьевка в ДНР. Глава республики Денис Пушилин заявил, что освободить его мирным способом крайне проблематично.

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