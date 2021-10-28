Тбилиси, 28 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Голодовка, объявленная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, завершится 30 октября после того, как пройдёт второй тур выборов в органы самоуправления. С таким заявлением 28 октября выступил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Что касается Михаила Саакашвили и имитированной хроники его голодания, то маленькое шоу в связи с этим будет продолжаться до 30 октября», — сказал Кобахидзе.

По его мнению, никаких заявлений о прекращении голодовки не будет, просто об этом не будут упоминать. Лидер «Мечты» добавил, что Саакашвили остаётся обычным заключенным, совершившим тяжкие преступления.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд.

Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле. С 8 октября сторонники экс-президента заявляют, что он скоро может умереть.