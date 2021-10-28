Брянск, , 15:36 — REGNUM Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 338 тысяч жителей Брянской области. Это 53,3% от плана, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация Mos.ru

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По данным директора областного департамента здравоохранения Сергея Галаганова, всего вакцинировано более 405 тысяч человек. Низким остаётся процент привившихся среди лиц старше 60 лет — иммунизацию прошли 134 827 жителей, что составляет 45% от всех пожилых граждан, подлежащих вакцинации.

На централизованном складе находятся 47 тысяч доз вакцины «Спутник V». В лечебных учреждениях в наличии имеется 73 тысячи доз.