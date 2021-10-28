София, 28 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Участники операции по спасению турецкого сухогруза VERA SU, севшего на мель у черноморского побережья Камен-Бряга (Добричская область Болгарии), получили специальные награды Главного управления пожарной безопасности и защиты населения (ГУПБЗН) правительства Болгарии. Об этом 28 октября сообщила софийская газета «24 часа».

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Как заявил на официальной церемонии глава ГУПБЗН Никола Николов, спасатели проявили высокий профессионализм и самопожертвование, которые должны стать примером в работе всех сотрудников данной отрасли.

«Не имея достаточных подручных средств, вы предотвратили экологическую катастрофу в регионе, а также спасли экипаж и груз судна, — резюмировал, в частности, он. — Я горжусь тем, что работаю в одной структуре с вами, храни вас Бог!». По некоторым данным, медали и ценные подарки получили 20 человек, непосредственно участвовавших в откачке топлива с аварийного судна и транспортировке корабля в ремонтный док Варны.

Напомним, сухогруз VERA SU, шедший с Украины в болгарский порт Варна с крупной партией азотных удобрений, сел на мель у Камен-Бряга 20 сентября нынешнего года. В результате сухогруз получил серьезные повреждения, а в Черное море вылились несколько тонн химикатов.