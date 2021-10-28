Уфа, 28 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Директора спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению заподозрили в неисполнении решения суда в Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов республики.

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Сообщается, что руководство спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению «Луч» во исполнение решения Кировского районного суда г. Уфы было обязано выполнить обследование ограждающих и несущих конструкций объектов незавершенного строительства по ул. Пархоменко в квартале 290−292 на соответствие проектной документации и на предмет несущей способности. Кроме этого, нужно было восстановить ограждение стройплощадки незавершенного строительства.

По версии органов дознания, подозреваемый директор этого центра был предупрежден о возбуждении исполнительного производства и об уголовной ответственности, должник был привлечен к административной ответственности за неисполнение решения суда.

«Несмотря на это, он не принял достаточных мер для надлежащего исполнения вступившего в законную силу судебного решения», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам неисполнения решения суда.