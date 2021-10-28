Познань, Польша, , 15:18 — REGNUM За последние три года в Польшу вернулись около 300 тыс. граждан страны, ранее покинувших Родину. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 27 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на бизнес-форуме Impact — 21, который прошел в Познани.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польские мигранты, которые когда-то покинули Родину в поисках лучшей жизни, все больше возвращаются в нашу страну. За последние три года мы зафиксировали уже около 300 тысяч таких человек», — заявил премьер-министр республики.

По его словам, такая картина вызвана тремя факторами — пандемией коронавируса, когда многие страны решили «закрыться» от приезжих, выходом Великобритании из Евросоюза, что усложнило там трудоустройство и проживания граждан Польши, а также развитием польского рынка труда.