Москва, , 15:18 — REGNUM Избыточный рост цен на газ в Европе для России не очень выгоден по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ИК «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Газпром основные объемы газа реализует по долгосрочным контрактам с различными формулами цен, в которых цены спотового рынка не имеют решающей роли, так что резкие взлеты цен на газ не приносят компании значительного дохода.

В целом ситуация с дорогим газам полезна компании именно для того, чтобы больше контрагентов согласилось на заключение долгосрочных договоров.

Но если цена на европейском рынке будет слишком высокой, это может привести к закрытию ряда производств, то есть сокращению рынка для российского газа. Кроме того, потери европейской экономики отразятся и на других видах российского экспорта, поскольку платежеспособный спрос снизится.

Так, при дорогой энергии и топливе в Европе неизбежно упадет спрос на российский металл со стороны европейских машиностроителей и строителей, высокие цены на бензин также снизят спрос на автомобили, а тем самым и на металлы.

В результате может оказаться, что производство переместится в другие регионы. Возрастет зависимость России от потребления газа в Китае, а для поставок, например, в США или Индию придется наращивать мощности по сжижению газа.

Не очень выгодна для российской экономики и остановка химических производств в Европе, тех же удобрений, поскольку она приведет к росту цен на удобрения и продовольствие, разгоняя инфляционные процессы в нашей стране.

Как гласит китайская поговорка, «не стоит бросаться камнями, живя в стеклянном доме». Мировая экономика сейчас очень интегрирована, и от того, что кому-то станет хуже, пострадают и остальные.

Так что периодические вербальные интервенции со стороны президента РФ Владимира Путина, периодически охлаждающие перегретый европейский рынок газа, вполне логичны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM. цена на газ в Европе пошла вниз на открытии торгов 28 октября. Топливо стало стоить меньше $1000 за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.

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