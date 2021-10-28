Москва, 28 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Избыточный рост цен на газ в Европе для России не очень выгоден по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ИК «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«Газпром основные объемы газа реализует по долгосрочным контрактам с различными формулами цен, в которых цены спотового рынка не имеют решающей роли, так что резкие взлеты цен на газ не приносят компании значительного дохода.

В целом ситуация с дорогим газам полезна компании именно для того, чтобы больше контрагентов согласилось на заключение долгосрочных договоров.

Но если цена на европейском рынке будет слишком высокой, это может привести к закрытию ряда производств, то есть сокращению рынка для российского газа. Кроме того, потери европейской экономики отразятся и на других видах российского экспорта, поскольку платежеспособный спрос снизится.

Так, при дорогой энергии и топливе в Европе неизбежно упадет спрос на российский металл со стороны европейских машиностроителей и строителей, высокие цены на бензин также снизят спрос на автомобили, а тем самым и на металлы.

В результате может оказаться, что производство переместится в другие регионы. Возрастет зависимость России от потребления газа в Китае, а для поставок, например, в США или Индию придется наращивать мощности по сжижению газа.

Не очень выгодна для российской экономики и остановка химических производств в Европе, тех же удобрений, поскольку она приведет к росту цен на удобрения и продовольствие, разгоняя инфляционные процессы в нашей стране.

Как гласит китайская поговорка, «не стоит бросаться камнями, живя в стеклянном доме». Мировая экономика сейчас очень интегрирована, и от того, что кому-то станет хуже, пострадают и остальные.

Так что периодические вербальные интервенции со стороны президента РФ Владимира Путина, периодически охлаждающие перегретый европейский рынок газа, вполне логичны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM. цена на газ в Европе пошла вниз на открытии торгов 28 октября. Топливо стало стоить меньше $1000 за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.

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