Минск, 28 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. На сегодняшний день установлено свыше 400 еще живых эсэсовцев, которые причастны к геноциду жителей Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Об этом 28 октября рассказал журналистам генпрокурор Белоруссии Андрей Швед по итогам встречи со своим коллегой из России Игорем Красновым.

German Federal Archives Зверства СС

По словам Шведа, «на сегодняшний день речь идет о более чем 400 живых эсэсовцах, из тех подразделений, которые непосредственно на территории Беларуси убивали людей в период Великой Отечественной войны».

Кроме того, генпрокурор Белоруссии отметил, что российская Генпрокуратура предоставляет белорусским коллегам информацию о местонахождении некоторых живых нацистов и благодаря ей Минск эту информацию получил, проверил и удостоверился, что «эти злодеи проживают, и мы ставим вопрос перед правоохранительными органами минимум 17 государств, чтобы эти люди понесли наказание за совершенные преступления».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября посольство России в Молдавии осудило героизацию нацистских преступников, которую устроили местные власти в ходе восстановления в Кишинёве памятника «Родник генерала Пиона», посвященного братству русской и румынской армий в годы Первой мировой войны.