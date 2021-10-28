Ереван, 28 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Армения отстала от Азербайджана в военном оснащении, что показала война в Нагорном Карабахе 2020 года. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью, опубликованном 28 октября РБК.

Newshay.com Армен Саркисян

«В этой войне Армения была не впереди Азербайджана, а позади в смысле подготовленности и в военно-технологическом плане». — сказал Саркисян.

Он отметил, что Армении для победы в войне XXI века нужно было создавать свои беспилотные летательные аппараты. Он также добавил, что Еревану следовало наращивать военное сотрудничество с Москвой, но в последнее время Армения стремилась развивать отношения со странами Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.