Горно-Алтайск, 28 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В сети появилась петиция с требованием включить алтайского козерога в красную книгу России. Ранее жителей Республики Алтай возмутила фотография женщины-охотника с подстреленным ей животным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы fillederien в инстаграм Охота на козерога на Алтае

Пользователи соцсетей выразили недоумение тем, что туристы продолжают убивать редких животных. Однако выяснилось, что охота на козерога не запрещена, хотя, по словам глава региона Олега Хорохордина, число выдаваемых квот на добычу ежегодно сокращается.

Инициаторы петиции намерены решить вопрос с охотой на козерога радикально, взяв его под защиту государства.

«Важно учитывать, что данное развлечение ставит под угрозу исчезновения не только алтайского козерога, но и снежного барса», — пишут авторы, напомнив, что парнокопытные являются основной кормовой базой редкого хищника.

Инициативу о включении козерога в красную книгу Республики Алтай поддержал депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его мнению, это позволит открыть дискуссию о занесении животного уже в федеральную красную книгу.

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