Владивосток, 28 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Казахстанский «Барыс» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Fanny Schertzer Хоккей

В составе «Барыса» шайбы забросили нападающие Дмитрий Гурков, Якоб Берглунд, защитник Даррен Диц и форвард Динмухамед Кайыржан. У «Адмирала» отличился нападающий Джош Кестнер.

На сегодняшний день «Барыс» занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 21 очко. «Адмирал» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 15 очками.

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