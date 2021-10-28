Калуга, 28 октября 2021, 15:18 — REGNUM В Калужской области 28 октября отмечают Российский День без бумаги. Эта дата заставляет задуматься о разумном потреблении и объединить усилия в сохранении ресурсов планеты, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на регионального министра строительства и ЖКХ Вячеслава Лежнина.
В Калужской области внедряется раздельный сбор отходов, проводятся различные акции, пропагандирующие бережное отношение к окружающей среде. Одна из них — Экодиктант. В 2020 году в нём приняли участие более четырех тысяч калужан. В 2021 году экологический диктант пройдет онлайн с 14 по 18 ноября в статусе международного проекта и будет традиционно приурочен ко всемирному дню на вторичной переработки отходов.
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