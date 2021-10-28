Калуга, 28 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Калужской области 28 октября отмечают Российский День без бумаги. Эта дата заставляет задуматься о разумном потреблении и объединить усилия в сохранении ресурсов планеты, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на регионального министра строительства и ЖКХ Вячеслава Лежнина.

Иван Шилов ИА REGNUM Экологическая катастрофа

В Калужской области внедряется раздельный сбор отходов, проводятся различные акции, пропагандирующие бережное отношение к окружающей среде. Одна из них — Экодиктант. В 2020 году в нём приняли участие более четырех тысяч калужан. В 2021 году экологический диктант пройдет онлайн с 14 по 18 ноября в статусе международного проекта и будет традиционно приурочен ко всемирному дню на вторичной переработки отходов.

«Современные технологии все больше позволяют нам перейти на электронный документооборот, тем самым значительно снизив потребление бумаги. Очевидно, что полный отказ от бумажных документов пока недостижим, поэтому призываю как руководителей организаций, так и всех жителей области, помнить, что, к примеру, отслужившие свой век тетради — это не мусор, а вторсырье, из которого можно изготовить большое количество видов продукции, необходимой человечеству», — отметил Вячеслав Лежнин.