Пермь, , 15:09 — REGNUM Бывший заместитель министра транспорта Пермского края Александр Клебанов займёт аналогичную должность в Башкирии. Как сообщают СМИ, ожидается приказ о новом назначении.

Клебанов занимал пост замглавы минтранса Прикамья с 2018 года. В отставку ушел в июле 2021 года. В регионе он курировал внедрение новой транспортной модели. Предполагается, что схожую задачу Клебанов будет решать и в Башкирии, отмечает издание business-class.

По данным из открытых источников, Александр Клебанов до трудоустройства на пост замминистра транспорта Пермского края являлся совладельцем службы такси «ГлавАвтоПрокат». Во время его работы в министерстве на пермский рынок пассажирских перевозок пришли иногородние компании.