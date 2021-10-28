Хабаровск, 28 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Хоккей

Во втором периоде нападающий «Амура» Владимир Бутузов открыл счёт. А в третьей 20-минутке защитник «Йокерита» Никлас Фриман восстановил равновесие.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Амура». Решающий бросок исполнил форвард Иван Николишин.

На сегодняшний день «Амур» занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 21 очко. «Йокерит» идёт на втором месте в Западной конференции с 32 очками.

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