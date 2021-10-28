Москва, , 15:07 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Законопроект направлен на повышение уровня охраны и защиты региональных брендов, создание новых возможностей для экономического развития регионов и поддержки местных производителей, а также на обеспечение дальнейшей интеграции Российской Федерации в глобальные системы охраны объектов интеллектуальной собственности.

Женевский акт направлен на модернизацию и совершенствование международной системы охраны обозначений, указывающих на географическое происхождение продукта, а также на расширение перечня объектов охраны. В отличие от Лиссабонского соглашения, применяемого только в отношении наименований мест происхождения, Женевский акт предусматривает охрану также и географических указаний.

В рамках Женевского акта владельцы наименований мест происхождения и географических указаний получают возможность испрашивать охрану в нескольких странах путем подачи одной заявки на одном языке, что позволяет снизить издержки при международной регистрации.