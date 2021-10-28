Варшава, , 15:07 — REGNUM В офисе Варшавской фондовой биржи 27 октября состоялся «белорусский бизнес-форум». Мероприятие было организовано Ассоциацией белорусского бизнеса за рубежом при Белорусском исследовательском центре CASE и проходило под патронатом Светланы Тихановской. Об этом сообщает Polskie Radio.

Светлана Тихановская Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие собрало представителей белорусского бизнеса, которые из-за политического кризиса покинули Белоруссии, а также активистов белорусской оппозиции. В качестве цели обсуждения был поиск ответа на вопрос: «Как спасти белорусский бизнес в условиях правления Александра Лукашенко и как он будет развиваться в будущем?».

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила на мероприятии по видеосвязи. Она заявила, что «незаконное правительство (Белоруссии) использует все формы преследования предпринимателей».