Москва, 28 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Проблемы розничных цен на бензин в России остаются актуальными последние полгода, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Высокие оптовые цены в сочетании с медленно растущими розничными приводят к убыточности многих АЗС, что вынуждает их постепенно повышать цены.

При этом пока рост близок к уровню инфляции и не является критичным. Последний месяц оптовые цены на бензин упали примерно на 8%, что немного ослабит давление на розницу.

Скорее всего, далее рост цен на бензин останется близким к темпам роста инфляции. Если ситуация по каким-то причинам ухудшится, можно ожидать очередного вмешательства правительства РФ.

Власти могут увеличить нормативы по продаже топлива на бирже, ещё раз скорректировать демпферный механизм или даже временно ослабить налоговую нагрузку на сектор», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, розничные цены на бензин начали активно расти по всей России, кроме Дальнего Востока, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

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