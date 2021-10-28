Варшава, , 15:05 — REGNUM Письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в Польшу природный газ направил российской компании «Газпром» польский нефтегазовый концерн PGNiG. Об этом 28 октября говорится в распространенном сообщении польской компании.

PGNIG Wgospodarce.pl

В нем отмечается, что PGNiG продолжает усилия по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с «Газпромом» и 28 октября компания направила письмо в «Газпром» и «Газпром экспорт» с просьбой снизить цены на голубое топливо.

«В последнее время мы стали свидетелями беспрецедентного роста цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация дает основание для пересмотра ценовых условий, на которых мы закупаем газ по «Ямальскому контракту». По нашему мнению, есть возможность для снижения цены на газ, поставляемый для PGNiG», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в польской компании считают, что направляемая ими в «Газпром» заявка может уже с 1 ноября способствовать снижению цен на газ для PGNiG.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия ведет переговоры с Молдавией о поставках газа в республику, однако не собирается этого делать во вред молдавской стороне.