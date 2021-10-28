Тбилиси, 28 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В тюрьме в Рустави, где содержат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сделали сплошной стеклянный барьер в комнате переговоров из-за того, что экс-президент и его адвокаты постоянно нарушали инструкции при общении. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Пенитенциарной службы минюста Грузии.

Канал Georgian Public Broadcaster Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии

По данным ведомства, когда барьер не доходил до потолка, то Саакашвили и его адвокаты постоянно вставали на стол и обменивались документами. Несмотря на замечания они отказывались надевать защитные маски.

«Это повышало вероятность распространения вируса. Также существовала угроза повреждения стеклянного барьера, что могло привести к ранению кого-либо», — говорится в сообщении.

В ведомстве опровергли заявление Саакашвили, что он не может получать документы от адвокатов. Они могут обмениваться документами через администрацию тюрьмы.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд.

Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле. С 27 октября сторонники экс-президента и он сам начали жаловаться, что новый стеклянный барьер в комнате переговоров якобы на позволяет общаться Саакашвили с адвокатами. На этом основании бывший грузинский лидер заявил, что отказывается от медицинской помощи.