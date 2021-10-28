Москва, 28 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Цель провокации на Донбассе — вызвать реакцию России и сорвать сертификацию «Северного потока-2». Об этом 28 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

«Цель провокации вокруг Старомарьевки с возможным применением «Байрактара» для меня очевидна», — заявил эксперт.

«Это проверка реакции России. Украинская сторона рассчитывали на истерическую реакцию, а возможно и на заявления о поставках Россией в ДНР «Буков» и «Торов» , — пояснил эксперт.

«Стремление Украины — по возможности втянуть войска республик Донбасса в реальное вооруженное обострение, чтобы привлечь внимание к якобы «действиям агрессивной России». То есть по сути, это еще одна судорожная, крайне неумелая, и просто откровенно идиотская попытка сорвать сертификацию проекта «Северный поток—2», — подытожил эксперт.

«Искать рациональное объяснение этому замыслу не надо, потому что кокаиновые сценарии «Квартала 95» рациональному объяснению не поддаются. Но в карбамид-триклозановых снах Зеленскому еще и не такой сценарий сорвать проект «Нордстрим-2» может привидеться. Поэтому я думаю, что история с «Байрактаром» не последняя, и до зимы будут и еще более чудные сценарии», — подытожил Борисов.

Напомним, что Генштаб Украины заявил о применении ударных БПЛА турецкого производства против артиллерии Донецкой народной республики. Помимо этого, ВСУ захватили село Старомарьевка, значительную долю населения которого составляют граждане России.