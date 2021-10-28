Волгоград, , 15:09 — REGNUM Уголовное дело по пяти статьям возбуждено после скандала с отловом безнадзорных собак и их захоронением в Волгограде. В нарушениях уличили муниципальное предприятие «Северный». Об итогах процессуальной проверки на своей странице в соцсетях рассказала зооволонтёр, она опубликовала официальные ответы регионального СК и Росельхознадзора.

Собаки Frant.me

Из документов следует, что следователи выявили факт подделки договоров на передачу собак физическим лицам, а в действиях руководства и сотрудников муниципального предприятия усмотрели и признаки жестокого обращения с животными. Материалы для проведения проверки направлены в полицию.

В отдельное производство выделено расследование о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств и мошенничестве. Копию обращения зоозащитников СК направил в региональную прокуратуру.

По линии Россельхознадзора в отношении предприятия возбуждено административное дело о не предоставлении сведений государственному органу

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Волгограде волонтёры обнаружили массовое захоронение чипированных собак. Доклад о ходе проведения проверочных мероприятий затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.

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