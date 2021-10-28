Москва, , 15:03 — REGNUM Согласно новой редакции проекта КоАП РФ, водитель может быть лишен прав на срок от одного до полутора лет за «систематическое совершение наиболее серьезных нарушений ПДД». Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Минюста России.

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Так, водитель лишится прав при совершении наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения три и более раз в течение года.

При этом не будут повышаться штрафы за нарушения ПДД в других ситуациях, кроме управления машиной в состоянии опьянения при перевозке детей до 16 лет.

«В таких случаях предусмотрен повышенный размер административного штрафа (50 тыс. рублей), а срок лишения права управления транспортным средством составит от двух до трех лет», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за первое полугодие 2021 года сотрудники Госавтоинспекции вынесли порядка 73 млн постановлений о наложении административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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