Минюст предложил лишать прав за три грубых нарушения ПДД
Москва, 28 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Согласно новой редакции проекта КоАП РФ, водитель может быть лишен прав на срок от одного до полутора лет за «систематическое совершение наиболее серьезных нарушений ПДД». Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Минюста России.
Так, водитель лишится прав при совершении наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения три и более раз в течение года.
При этом не будут повышаться штрафы за нарушения ПДД в других ситуациях, кроме управления машиной в состоянии опьянения при перевозке детей до 16 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, в России за первое полугодие 2021 года сотрудники Госавтоинспекции вынесли порядка 73 млн постановлений о наложении административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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