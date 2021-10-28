Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Соединённые Штаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента Южной Кореи Ро Дэ У. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования народу Южной Кореи в связи с кончиной бывшего президента Ро Дэ У», — говорится в официальном заявлении госдепа.

В заявлении также отмечается, что экс-президент Ро оставил после себя «сложное наследие», включающее в себя укрепление демократических традиций, вступление в ООН и твердую приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У скончался 26 октября на 89-м году жизни.

Напомним, что Ро Дэ У был шестым президентом Южной Кореи и занимал пост главы государства в 1988—1993 годах. Он победил на первых демократических выборах в стране, которые состоялись в 1987 году. В 1993 году ему было предъявлено обвинение в коррупции, а позднее — обвинение в измене родине. В 1996 году он был приговорён к 22 годам тюрьмы, но в 1998 году был амнистирован президентом Ким Дэ Чжуном.

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