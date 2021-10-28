Москва, , 16:23 — REGNUM Провокация на Донбассе с использованием ударных БПЛА выглядит очень странно и неправдоподобно. Об этом 28 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист, автор одноименного телеграмм-канала Тимофей Борисов.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины President.gov.ua

«Ситуация с применением турецкого беспилотника «Байрактар» в зоне конфликта на Украине крайне странная», — заявил эксперт.

«Я не удивлюсь, если действительно выяснится. что украинская сторона заявила о его применении, а на самом деле применения не было», — пояснил Борисов.

«На видео, выложенном украинцами, видно, что после якобы удара с беспилотника весь боевой расчет артиллеристов ДНР остается жив и на своих ногах, даже не хромая, покидает позицию», — отметил политолог.

«Ни одного подобного видео с реальных съемок применения «Байрактаров» в Нагорном Карабахе не было. Ударный дрон несет серьезное вооружение, а не взрывпакет, от которого пыли много, а ущерба мала. Украинское видео очень похоже на фейк», — подытожил Борисов.

Напомним, что 26 октября в соцсетях появилось видео нанесения удара украинского ударного БПЛА турецкого производства по позициям артиллерии Донецкой Народной Республики.