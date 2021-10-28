Уфа, , 15:02 — REGNUM Основатель юридической фирмы из Башкирии стала лауреатом первой международной женской бизнес-премии «Win-Win Women». Об этом 28 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Кубок

Сообщается, что предприниматель Эльмира Хасанова стала победительницей в номинации «Формула прогрессии» первой международной женской бизнес-премии «Win-Win Women», которая состоялась в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что Хасанова продемонстрировала лучший бизнес-кейс. В премии приняли участие свыше 150 женщин-предпринимателей из России и пяти стран мира: Узбекистана, Латвии, Южной Кореи, Германии и Белоруссии.

Сообщается, что основной задачей премии является популяризация личных достижений женщин-предпринимателей в разных областях бизнеса, освещение инвестиционной привлекательности регионов и укрепление их репутации во всероссийском масштабе. Помимо этого, премия призвана содействовать установлению деловых контактов и объединении женщин.