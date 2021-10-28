Магас, , 14:59 — REGNUM В Ингушетии обнаружили факт хищения денежных средств при строительстве водопровода в селении Мужичи Сунженского района. При выполнении госконтракта было похищено 1,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Подозреваемым является подрядчик, заключивший контракт с главой администрации сельского поселения Мужичи. Сумма контракта составляла 3,5 млн рублей.

Деньги главе строительной компании перечислены в полном объеме. Однако оказалось, что в документах о выполнении строительных работ он существенно завысил их стоимость, присвоив 1,6 млн рублей. В настоящее время обстоятельства хищения устанавливают следователи.

Читайте также: В Ингушетии гендиректора строительной компании осудили за мошенничество