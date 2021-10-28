Магас, 28 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Ингушетии обнаружили факт хищения денежных средств при строительстве водопровода в селении Мужичи Сунженского района. При выполнении госконтракта было похищено 1,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Подозреваемым является подрядчик, заключивший контракт с главой администрации сельского поселения Мужичи. Сумма контракта составляла 3,5 млн рублей.

Деньги главе строительной компании перечислены в полном объеме. Однако оказалось, что в документах о выполнении строительных работ он существенно завысил их стоимость, присвоив 1,6 млн рублей. В настоящее время обстоятельства хищения устанавливают следователи.

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