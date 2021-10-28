Кострома, , 15:06 — REGNUM В школе No44 в Костроме, рассчитанной на приём 1000 детей, неизвестные распылили перцовый газ. Об этом сообщает «K1NEWS.RU».

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Инцидент произошёл в промежутке с 11 до 12 часов 28 октября. Дети из нескольких классов почувствовали першение в горле и стали кашлять. Школьников эвакуировали на улицу.

Как пояснила журналистам начальник городского управления образования Татьяна Скачкова, вероятнее всего газ распылили ученики. В настоящее время в здании проводится проверка, в ней участвует вновь назначенный начальник МВД регионаАлександр Арапов.

«Проводится проверка по видеокамерам. Как только виновников обнаружат, обязательно устроят профилактические работы с ребятами и родителями», — сказала Скачкова .

Занятия в школе продолжены. Ребят, которые почувствовали себя плохо, отпустили домой вместе с родителями.

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