Рига, , 14:58 — REGNUM В общественном транспорте Латвии пассажиры нередко неправильно носят маски или не носят вообще, но даже с маской многие представляют угрозу для окружающих. Об этом глава Клиники неотложной медицины рижской Восточной больницы Алексей Вишняков сообщил государственному телевидению LTV.

В больнице

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«К сожалению, часть пациентов уже с коронавирусом приезжают к нам сами на общественном транспорте. И таким образом, без сомнения, угрожают окружающим, с которыми они рядом», — заявил он.

Представители компании Rigas satiksme сообщили, что за одну неделю октября нынешнего года почти 200 пассажиров были высажены из общественного транспорта за то, что у них не было масок. Однако насколько здоровы пассажиры с масками на лице и безопасны с эпидемиологической точки зрения используемые ими маски, например, являются ли они новыми, сказать невозможно.

Инфектолог Уга Думпис сообщила LTV, что простые медицинские маски не являются панацеей от опасной эпидемии: маска для лица может снизить риск заражения, но не 100%-но уберечь от нее в случае близкого контакта.

Она советует использовать многослойные тканевые медицинские маски, а также респираторы. Но они помогают, только если надеты правильно: прикрывают нос и рот и меняются несколько раз за день.