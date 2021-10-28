Джакарта, 28 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто отправился с двухдневным визитом в Малайзию, сообщает Antara.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

Министры обороны двух стран провели личную встречу, которая стала первой встречей с тех пор, как пандемия поразила мир.

«Мы с Прабово Субианто обмениваемся мнениями о том, что для каждой страны АСЕАН важно укреплять оборонную дипломатию в интересах региональной безопасности», — заявил глава МИД Малайзии Хишамуддин Хусейн.

Малайзия выразила приверженность расширению сотрудничества между армией Малайзии и Национальными вооруженными силами Индонезии в поддержании безопасности границы Малайзии и Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выступил с речью на 14-м саммите BIMP-EAGA (Бруней-Индонезия-Малайзия-Филиппины-Восточная зона роста АСЕАН).

Подробнее в материале:Президент Индонезии выступил на саммите BIMP-EAGA