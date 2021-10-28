Москва, , 14:57 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проекте соглашения с Сан-Марино об отмене виз. Документ опубликован 28 октября на сайте правовой информации.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

В тексте распоряжения говорится об одобрении представленного Министерством иностранных дел России проект соглашения между Россией и Сан-Марино «об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран».

Уточняется, что проект согласован с заинтересованными органами исполнительной власти и предварительно проработан со стороной Сан-Марино. МИД РФ дано поручение подписать данное соглашение от имени правительства России по достижении договорённости с Сан-Марино.

Проект допускает безвизовое пребывание на территориях стран в течение 90 дней в период 180 дней.