Рига, 28 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Рижской Восточной больнице скончались двадцать пациентов с диагнозом «коронавирус» — для больницы это суточный антирекорд, сообщил Латвийскому телевидению председатель правления больницы Имант Паэглитис.

Mil.ru В больнице

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Из 20 умерших один пациент был младше 40 лет, а еще один — младше 50 лет. Сообщается, что в медучреждении койки для больных расположены даже в гараже, куда ранее заезжали машины «скорой помощи», привозя пациентов. Сейчас там создано новое приемное отделение на 21 место, где можно сразу же приступать к лечению пациентов.

У больницы также развернут мобильный морг, сообщило Латвийское телевидение.

До сих пор «рекордсменом» по числу смертей за сутки в Латвии называли региональная больница Даугавпилса (второй город страны, юго-восточная Латвия), где ежедневно умирают по 6−10 пациентов с коронавирусом, преимущественно пожилые. Состояние части пациентов настолько запущенное, сообщают местные СМИ, что они умирают в приемном отделении или машине «скорой помощи».