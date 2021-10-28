Таллин, , 14:55 — REGNUM В Пярнумаа (западная Эстония) таможенники совместно с представителями полиции задержали прибывший из Латвии грузовой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба Налогово-таможенного департамента страны.

Контрабанда Dpsu.gov.ua

В ходе проверки в прицепе грузовика было обнаружено 1,6 миллиона безакцизных сигарет марки Winston Blue. Это рекордная партия контрабандных сигарет за несколько последних лет, отметили таможенники.

Если бы эта партия сигарет попала на контрабандный рынок страны, то государство недополучило бы порядка 250 000 евро табачного акциза.

Как отмечает руководитель следственного отдела департамента Пеэтер Пайсуотс, международная контрабанда сигарет — один из важных источников дохода организованной преступности.

«Не важно, предназначена ли контрабанда для эстонского рынка или направляется в другие страны Евросоюза, наша задача — предотвратить возможный ущерб», — заявил он.

По словам прокурора Хельги Аадамсоо, в отношении водителя грузовика применили ускоренное делопроизводство: «Водителю грузовика было назначено два года и шесть месяцев тюремного заключения, из которых в заключении он проведет месяц. Два года и пять месяцев назначены условно с четырехлетним испытательным сроком».

Сообщается, что водитель грузовика уже выслан из Эстонии, ему назначен запрет на въезд сроком на восемь лет.