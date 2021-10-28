Тбилиси, , 14:52 — REGNUM В тюрьме в Рустави, где находится в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, в переговорной комнате. Об этом он сообщил 28 октября в Facebook.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Полностью заблокирована возможность общения с личными адвокатами. В переговорной установили сплошную стеклянную стену между нами, а это значит, что мы больше не можем обмениваться друг с другом документами. К тому же очень плохо слышно», — написал Саакашвили.

Он заявил, что это якобы равносильно «упразднению института адвокатов» в Грузии. На этом основании экс-президент отказывается от медицинской помощи, в том числе реанимации.

«Я сейчас практически в российской тюрьме, а не в грузинской», — заявил Саакашвили.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд.

Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле. Бригаде реаниматологов несколько раз приходилось вмешиваться для сохранения здоровья экс-президента.

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