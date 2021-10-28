Симферополь, , 14:51 — REGNUM Обязательная самоизоляция для жителей старше 60 лет, не имеющих прививки от коронавируса, вводится в Республике Крым с 30 октября. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности, документ опубликован 28 октября на сайте правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С 30 октября 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов», — говорится в тексте указа.

Исключение — для жителей Крыма, которые вакцинировались от коронавируса либо переболели COVID-19 и имеют соответствующий документ.