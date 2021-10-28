Белград, 28 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Китай намерен в впредь поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Сербии. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И 28 октября в Белграде во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

Ван И подчеркнул, что китайский народ знает о том, что на западе евразийского континента у них есть «стальной друг» — Сербия, которой руководит «выдающийся лидер» Александр Вучич.

«Китайцы знают, что есть такой выдающийся лидер, который защищает территориальную целостность и суверенитет своей страны и нации и настаивает на дружбе с Китаем, и это президент Вучич», — процитировало агентство «Танюг» слова Ван И.

Глава китайской дипломатии отметил важность того, что Пекин и Белград выступают за справедливость в международных отношениях и соблюдение международного права. По его словам, китайско-сербские отношения основаны на равноправии, взаимоуважении и взаимных интересах.

Напомним, что Ван И в Сербии уже встретился с премьер-министром страны Анной Брнабич, со спикером парламента Ивицей Дачичем и со своим сербским коллегой Николой Селаковичем.