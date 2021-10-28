Таллин, 28 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В ходе переговоров по созданию правящей коалиции в городском собрании Таллина Центристская и Социал-демократическая партия готовы разделить руководящие должности. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на действующего мэра столицы Эстонии, вице-председателя центристов Михаила Кылварта.

Таллин

Кылварт сообщил, что Центристская партия намерена сохранить за собой пост мэра Таллина, а соцдемоктраты могут рассчитывать на вторую по значимости должность в иерархии городской власти — пост председателя столичного горсобрания. Но сначала нужно прийти к соглашению по принципиальным вопросам, добавил он.

«Изначально мы несколько оптимистично предполагали, что содержательную часть переговоров можно будет завершить к концу этой недели. Скорее всего, процесс займет время и на следующей неделе», — сообщил мэр Таллина.

После местных выборов в Эстонии, завершившихся 17 октября 2021 года, у центристов в горсобрании нового созыва 38 мандатов из 79, для абсолютного большинства им впервые с 2005 года не хватило голосов (3). У социал-демократов — 6 голосов.

До сих пор посты мэра и главы горсобрания в Таллине занимали центристы.