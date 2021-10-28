Ижевск, 28 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. АНО «Корпорация развития Удмуртии» (автономная некоммерческая организация) проведет вакцинацию от коронавируса представителей бизнес-сообщества республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Вакцинация пройдет 30 октября в здании Корпорации (улица Пушкинская, 247-а) с 9:00 до 12:00 по местному времени. Перед прививкой предпринимателям необходимо будет зарегистрироваться. В указанную дату можно будет получить первый или второй компонент вакцины. Для тех, кто сделает прививку первым компонентом, вакцинация вторым компонентом пройдет 20 ноября.

«Для нас это первый подобный опыт, и мы надеемся, что он станет удачным. очень просим предпринимателей приходить строго к тому времени, на которое они записались и поторопиться ― мест мало», — отметил первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне очередей в прививочных пунктах и увеличения спроса на прививки в Удмуртии 28 октября вновь открылся пункт вакцинация в Театре оперы и балета. Здесь уже проходила вакцинация от COVID-19 минувшим летом. Отметим, организации республики должны обеспечить вакцинацию 80% сотрудников большинства предприятий до 1 декабря текущего года.

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