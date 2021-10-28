Минск, , 14:45 — REGNUM Внешние попытки дестабилизировать ситуацию в России и Белоруссии вызывают особую взаимную озабоченность властей двух стран. Об этом 28 октября заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

Игорь Краснов Kremlin.ru

«Сегодня особую взаимную озабоченность вызывают попытки дестабилизировать обстановку в России и в Беларуси извне. Безусловно, и путем в том числе активизации экстремистских и террористических группировок», — сказал генпрокурор РФ.

Кроме того, Краснов уточнил, что такого рода вызовы стали иметь особое значение из-за сложившейся в настоящее время ситуации в Афганистане.

«Мы должны скорректировать вопросы безопасности на всем пространстве СНГ», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия жестким образом будет реагировать на попытки продвинуть войска к ее западным границам.