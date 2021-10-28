Таллин, , 14:45 — REGNUM При содействии Фонда интеграции Эстонии и Домов эстонского языка в Таллине и Нарве вышли различные вспомогательные материалы для самостоятельного изучения эстонского языка. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Эстонский флаг Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, учебник Хелены Метсланг «Руководство по самостоятельному изучению языка. Учебные навыки и языковая среда» составлен для взрослых учащихся для сохранения навыков владения эстонским языком после окончания языкового курса и для продолжения обучения своими силами.

Руководство содержит практические советы по планированию самостоятельного изучения языка, поддержанию мотивации и более эффективному использованию возможностей обучения. Книга выпущена на эстонском, английском и русском языках и доступна в формате pdf.

Также выпущено 15 русскоязычных учебных видороликов, где культуровед и писатель Елена Скульская рассказывает о словах и выражениях эстонского языка, в использовании которых легко ошибиться.

На эстонском образовательном портале Sоnaveeb для изучающих язык вышла серия видео о приемах изучения языка с практическими советами. Филолог Маре Китсник рассказывает о логике изучения языка и объясняет, чем изучение второго или иностранного языка отличается от изучения родного языка. Предлагаются также игровые видео, видео об изучении эстонского языка при прогулке по Старому Таллину и другое.

Все видеоклипы сопровождаются субтитрами на русском языке.