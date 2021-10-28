Екатеринбург, , 14:45 — REGNUM Более 40 километров дорог отремонтировали в Екатеринбурге в 2021 году. Об этом заявил заместитель главы города Алексей Бубнов.

Ремонт дороги на проспекте Ленина. Екатеринбург. 2017

Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

В эфире программы «Главное в городе» на «Четвертом канале» чиновник подвел итоги ремонтных работ в столице региона. По его словам, в городе проведен ремонт 45 объектов дорожного хозяйства. Из них 20 отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Кроме того, в Екатеринбурге ведут благоустройство тротуаров. В общей сложности их отремонтировано 145 тысяч квадратных метров.

Алексей Бубнов отметил, что сезон ремонта дорожного полотна практически завершен. Работы остались на улице Металлургов. Здесь ведется установка барьеров.

После окончания работ специалисты проверяют новое покрытие по 11 параметрам. Городские власти держат на контроле качество выполнения работ.