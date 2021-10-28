Пенза, 28 октября 2021, 14:43 — REGNUM В Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко количество инфекционных коек увеличили до 870 единиц, реанимационных коек — до 72. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Александр Никишин
Главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Александр Никишин
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К действующему инфекционному стационару Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко добавлены еще три этажа соседнего корпуса №7. В облминздраве отмечают, что теперь это единый «ковидный госпиталь» с общим переходом.

Главный врач медучреждения Александр Никишин заявляет, что в здании повсюду люди в белых халатах. Медработники продолжают бороться с «невидимым для глаза врагом», добавил он.

«Грустно, но факт: вирус атакует, заражая всех, не щадя ни детей, ни беременных женщин. Им уделяется особое, отдельное внимание. Вирус не щадит никого! Все, кто вышел на борьбу с ним — герои настоящего времени, но и их возможности не безграничны», — подчеркнул глава больницы и призвал жителей Пензенской области поставить иммунный заслон распространению инфекции, пройти вакцинацию от COVID-19, спасти тем самым себя и оградить от заболевания близких.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области для жителей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19, вводится режим самоизоляции.

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